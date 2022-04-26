Ангарск, Иркутская область, 26 апреля, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Иркутские правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества, в результате которого жительница Ангарска, имеющая экономическое образование, оформила два кредита и перевела деньги лжеброкерам. Через несколько месяцев «помощники» пропали, оставив женщину с долгами.

Metapop.com Мошенник

В отдел полиции Управления МВД России по Ангарскому городскому округу обратилась 40-летняя местная жительница, которая рассказала, что перевела мошенникам деньги, желая заработать на инвестициях.

Как предварительно установили полицейские, минувшей осенью в сети интернет она нашла курсы о торговле на финансовых рынках. После вебинаров женщине позвонили и пообещали высокий заработок на бирже, который ей якобы поможет обеспечить опытный менеджер «Олег».

С телефонного номера, характерного для абонентов Германии, «брокер» неоднократно связывался с ангарчанкой посредством видеозвонков и присылал тематические ролики. После общения с ним, заявительница оформила два кредита на сумму 1 миллион 430 тысяч рублей и перевела эти средства на счета, указанные «брокером».

На протяжении следующих трех месяцев женщина выводила «прибыль», однако в последующем «Олег» перестал выходить на связь, а сайт, на котором совершались все операции, оказался недоступен. За все время женщина вывела одну десятую часть вложенных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля 2022 года жительница Приангарья перечислила мошенникам более 200 тысяч рублей.

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