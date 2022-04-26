Багдад, 26 апреля, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Иракская сторона не получила от Ирана информацию, которая оправдала бы ракетный обстрел Эрбиля — столицы Иракского Курдистана — в марте этого года. Об этом пресс-секретарь МИД Ирака Ахмед ас-Сахаф заявил в интервью курдскому телеканал Rudaw.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ирак

Ас-Сахаф рассказал, что министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн во время своего апрельского визита в Тегеран потребовал предоставить «доводы, доказательства и законные обоснования» для нанесения удара по провинции Эрбиль.

Власти Ирана предоставили лишь «ряд обоснований», но не «чёткую позицию и доказательства», которые оправдали бы их действия, добавил пресс-секретарь иракского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 13 марта по району в Эрбиле, где строится генконсульство США, было выпущено по меньшей мере 14 ракет. Несколько ракет разорвались поблизости от здания, пострадал офис телеканала Kurdistan 24. Один местный житель был легко ранен. Ответственность за ракетный удар взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

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