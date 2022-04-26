Санкт-Петербург, , 09:39 — REGNUM Передача ответственности за уборку дворов Санкт-Петербурга от муниципалитетов районным администрациям позволит трудоустроить четыре тысячи дворников. Об этом заявил врио заместителя председателя городского Жилищного комитета Андрей Джалалов в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Дворник Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Напомним, губернатор Петербурга принял решение передать обязанности по уборке внутриквартальных территорий полностью районным администрациям. Это необходимо для того, чтобы система уборки имела единый стандарт.

«У нас сейчас осуществляются мероприятия по подготовке необходимых нормативно-правовых актов о реорганизации существующих районных жилищных агентств в государственные бюджетные учреждения, которым в полномочия будет включена уборка территории. Не организация и проведение конкурсных процедур, а непосредственно уборка», — заявил Андрей Джалалов.

Переход к такой системе позволит убирать город централизованно. Поскольку нанятые дворники будут уже штатными сотрудниками государственных бюджетных учреждений.

Отметим, что сейчас ответственность по уборке дворов лежит на 12 администрациях районов, а шесть районов убираются силами муниципалитетов. В дальнейшем все 18 администраций будут следить за ходом городского благоустройства.

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