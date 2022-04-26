Вашингтон, , 09:36 — REGNUM До 25 мая продлен для инвесторов срок окончания сделок с холдингом из России «Группа ГАЗ» министерством финансов США. Об этом 26 апреля сообщается в опубликованной американским ведомством генеральной лицензии.

Минфин США на купюре 10 Долларов США

В документе указывается, что все необходимые для завершения финансовых сделок с «Группой ГАЗ» и связанных с холдингом предприятий транзакции и операции будут разрешены «до 12:01 по североамериканскому восточному времени (07.01 мск) 25 мая 2022 года».

Кроме того, минфин США выпустил еще одну генеральную лицензию, которая также продлевает до 25 мая срок избавления американских инвесторов от акций «Группы ГАЗ».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с начала года в Приморье произвели почти 24 тыс. тонн мяса птицы и 67 млн яиц — господдержка позволяет предприятиям сдерживать цены на продукцию в условиях западных санкций