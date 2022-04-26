Рязань, 26 апреля, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Виновными в повреждении магистрального нефтепродуктопровода и краже топлива признал суд 40-летнего жителя Калининграда и 26-летнего рязанца, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Рязанской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Приговор

В 2020 году мужчины вместе со своими знакомыми осуществили незаконную врезку в магистральный нефтепродуктопровод АО «Транснефть – Верхняя Волга» в Рыбновском районе. Злоумышленники похитили свыше 17 тонн дизельного топлива. Ущерб от их действий оценили в более чем миллион рублей.

Обвиняемые заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. По совокупности преступлений жителю Рязани суд назначил три года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком и штрафом в размере 30 тысяч рублей, калининградца приговорили к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.