* талибов — запрещённая в России организация

Парун, Афганистан, 26 апреля, 2022, 09:35 — ИА Регнум. В афганской провинции Нуристан три человека погибли и пятеро получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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По данным источников, Ахмад Шах Хакмаль, бывший губернатор уезда Вама, Талабуддин, бывший начальник полиции, а также нынешний начальник разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в этом уезде, погибли, а пять членов «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получили ранения.

Собеседники издания уточнили, что инцидент произошёл в результате опрокидывания пикапа; состояние двоих пострадавших оценивается как тяжёлое.

Ранее 11 боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) погибли в ДТП в провинции Герат.