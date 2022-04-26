Донецк, 26 апреля, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Украинские боевики за сутки 42 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Отмечается, что на донецком направлении боевики применяли РСЗО «Ураган», «Град», артиллерию 152 мм и 122 мм, минометы 120 мм, на горловском – «Град», артиллерию 122 мм, минометы 120 мм и 82 мм, РПГ/СПГ, АГС, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

«Выпущено 357 единиц различных боеприпасов», — говорится в телеграм-канале представительства.

В результате обстрелов погиб один мирный житель, еще четыре ранены в Кировском районе Донецка, Горловке и Червоногвардейском районе Макеевки.