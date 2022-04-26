Сеул, 26 апреля 2022, 09:35 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 26 апреля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
По их словам, коронавирус выявлен у 1279 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты.
Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 128 168.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 80 361 случай заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до17 009 765.
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