Сеул, , 09:35 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 26 апреля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Морская пехота Республики Корея Defense Visual Information Distribution Service

По их словам, коронавирус выявлен у 1279 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 128 168.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 80 361 случай заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до17 009 765.

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