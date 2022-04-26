Ухань, Китай, , 09:33 — REGNUM Китайские исследователи обнаружили новый вид тыквенных в центральной китайской провинции Хубэй, сообщает Уханьский ботанический сад при Китайской академии наук, передает 25 апреля агентство Синьхуа.

Остерегайтесь тыкв Марина Каширская © ИА REGNUM

Новый вид, Hemsleya revoluta, имеет округлый желто-зеленый шаровидный венчик, полностью охватывающий чашечку и завязь, и гладкие края семян. Исследователи идентифицировали его как новый вид с помощью обширных полевых исследований и сравнений, изучения таксономической литературы и изучения образцов.

Открытие нового вида играет положительную роль в продвижении систематических и медицинских ботанических исследований семейства тыквенных, сказал младший научный сотрудник сада Ли Синьвэй.