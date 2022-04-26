Улан-Удэ, 26 апреля, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Глава Бурятии Алексей Цыденов выступил за прямые выборы руководителей регионов. Об этом он заявил в интервью РИА Новости, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Kremlin.ru Алексей Цыденов

По его словам, информация о возможной отмене губернаторских выборов официально не подтверждались.

«Я сам — за выборы, потому что, когда тебя выбирают, это уже оценка твоей деятельности. Если тебя выбрали, тебе доверяют, и нельзя подводить. Это первое. Второе, безусловно, это наивысшая легитимность власти, это когда люди тебя выбрали», — подчеркнул он.

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