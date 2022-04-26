Чебоксары, , 09:31 — REGNUM России нужны новые проекты, посвящённые истории, культуры и народным традициям. Об этом заявил глава Чувашии Олег Николаев, комментируя введение в школах церемоний поднятия флага РФ и исполнение гимна, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

Флаг России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Руководитель республики считает важным, что с нового учебного года в школах будут исполнять гимн страны и поднимать государственный флаг

«Нам необходимо инициировать новые проекты, связанные с историей, культурой и традициями народа, закладывать в молодёжи любовь и гордость за своё национальное достояние. Это источник силы для преодоления трудностей и дальнейшего развития», — сказал глава Чувашии.

Олег Николаев также сообщил, что на этой неделе уроки в республике «начались с церемонии поднятия государственного флага под гимн России».

Помимо этого, стартовали еженедельные «информационные пятиминутки» для учеников 7-11 классов и учащихся учреждений среднего профессионального образования. Власти отмечают, что цель пятиминуток – «воспитание патриотизма и формирование объективной картины происходящего в мире». На данных мини-уроках дают обзорную информацию о современных событиях и тематические сведения по наиболее актуальным общественно-политическим проблемам.

Напомним, 19 апреля глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что с 1 сентября 2022 года каждая российская школа будет начинать каждую неделю с гимна страны и поднятия государственного флага.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии первые «пятиминутки» с исполнением гимна начали проходить в Чебоксарах с 5 апреля в рамках муниципального проекта «Родина у нас одна». Первая тема была посвящена историческим событиям: «Слава России. История говорит».

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