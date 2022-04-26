Рыбинск, Ярославская область, 26 апреля, 2022, 09:33 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области против водителя, насмерть сбившего 9-летнего ребёнка, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области.

yarnews. net Место ДТП

Происшествие случилось утром 25 апреля в Рыбинске на перекрёстке проспекте Ленина и улицы Лизы Чайкиной. 20-летний молодой человек за рулём «Джили» совершил наезд на 9-летнего мальчика, переходившего дорогу по переходу. От полученных травм ребёнок скончался.

Сейчас ведётся расследование произошедшего. По статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшего смерть по неосторожности, предусмотрено наказание в виде 5 лет лишения свободы.