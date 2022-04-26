Пекин, 26 апреля, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Китай ускорит исследования в области ключевых технологий сохранения водных ресурсов, и в этом году будет реализовано 42 проекта, сообщило Министерство водных ресурсов КНР, передает агентство Синьхуа.

Río Amarillo Хуанхэ в среднем течении, город Ланьчжоу

После многих лет усилий научно-технические инновации Китая в области сохранения водных ресурсов добились заметного прогресса. Но по-прежнему существует много недостатков в оригинальных инновациях, фундаментальных исследованиях, исследованиях передовых технологий и эффективности инновационной системы, сказал министр водных ресурсов Ли Гоин.

По словам Ли, исследовательские усилия должны основываться на национальных и водных условиях Китая, чтобы удовлетворить спрос и решить проблемы. Исследовательские проекты будут включать предотвращение стихийных бедствий, связанных с наводнениями и засухами, интенсивное и экономичное использование водных ресурсов, а также защиту рек и озер.