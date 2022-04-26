Токио, , 09:30 — REGNUM Власти Японии могут в случае необходимости обратиться к российской стороне за помощью в поиске пропавших пассажиров потерпевшего крушение круизного судна KAZU 1. Об этом 26 апреля в ходе пресс-конференции заявил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что в настоящее время какого-либо участия России в поисково-спасательной операции не требуется.

«Но, если потребуется, мы продолжим держать контакт с российской стороной, в том числе по вопросу поисков», — цитирует ТАСС Мацуно.

Генсек японского правительства напомнил, что в рамках действующих двусторонних договоренностей стороны предоставляют друг другу информацию в случае подобных инцидентов. По его словам, российская сторона пообещала уведомить Японию, если тела пассажиров затонувшего у берегов северного японского острова Хоккайдо круизного судна будут найдены в российских водах.

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Как сообщало ИА REGNUM, круизное судно пропало у берегов острова Хоккайдо 23 апреля, на его борту находились 26 человек, из них 24 пассажира, в том числе двое детей. С судна был получен сигнал бедствия, уточнялось, что корабль не может продолжать движение и терпит бедствие, после чего связь прервалась.

На поиски людей были направлены два вертолёта, пять самолетов и шесть патрульных кораблей. На сегодня известно, что жертвами инцидента стали по меньшей мере 11 человек. Тела погибших обнаружены у берегов острова Хоккайдо. Ещё 13 пассажиров и два члена экипажа, как и само судно, не обнаружены. Поиск людей и затонувшего судна продолжаются.

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