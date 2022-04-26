Саратов, 26 апреля, 2022, 09:46 — ИА Регнум. В Саратовской области в отношении одного из адвокатов возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 — ч. 2 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество, совершенное в значительном размере»). Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

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По данным следствия, 18 апреля адвокат, находясь в Ленинском районе Саратова, получил от своего доверенного лица, обвиняемого в совершении тяжкого преступления, который действовал совместно с сотрудниками управления ФСБ России по Саратовской области, денежные средства в размере 200 тыс. рублей. Вознаграждение злоумышленник обещал передать сотрудникам полиции за непривлечение подзащитного к уголовной ответственности за более тяжкое преступление. Адвокат при этом не мог реально посодействовать и повлиять на должностных лиц органов внутренних дел.

ИА REGNUM напоминает, в феврале адвокат в Саратове получил частями от представителя одного из участников гражданского судопроизводства деньги частями в общей сумме более 3 млн рублей.

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