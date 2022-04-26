Хабаровск, 26 апреля, 2022, 09:49 — ИА Регнум. В Хабаровск поступило 600 доз вакцины от коронавируса «Спутник-М» для детей от 12 до 17 лет. Её доставят в Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский, Амурский, Нанайский, Ульчский, Верхнебуреинский и имени Лазо районы края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Коллективный иммунитет в Хабаровском крае составляет 52,4%. Привито от коронавирусной инфекции 671 084 человека, полностью завершили вакцинацию 633 144 жителя. На текущий момент вакцинировано 715 подростков, полностью завершили вакцинацию 575 молодых людей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье на 25 апреля привит первым компонентом 700 090 человек, из них завершил вакцинацию — 648 341.