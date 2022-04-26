Тирасполь, , 09:30 — REGNUM Школы Приднестровской Молдавской республики перешли с 26 апреля на удалённый режим обучения из-за нападения на здание Министерства государственной безопасности (МГБ). Об этом сообщает агентство «Новости Приднестровья».

Приднестровье. Тирасполь Дмитрий Синица © ИА REGNUM

По данным журналистов, в сёлах обучение будет проходить в традиционном режиме. Все детские сады в республике также будут работать по обычному графику.

Напомним, неизвестные 25 апреля во второй половине дня обстреляли здание МГБ в Тирасполе. Предположительно использовались гранатомёты. Сообщалось, что в здании выбило окна. Пострадавших нет.