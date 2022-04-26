Ярославль, 26 апреля, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Прокуратура Ярославской области в 2022 году выявила свыше 7,5 тысяч нарушений дисциплины регистрации преступлений, около тысячи повлекли искажение государственной статистической отчетности. Об этом сообщает сайт прокуратуры.

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Какие именно ведомства по борьбе с преступностью искажали статистику, в прокуратуре не уточнили.

«Значительное их число допущено при отражении следователями и дознавателями сведений о преступлениях, потерпевших, материальном ущербе, социально-криминологических характеристиках рецидивной преступности», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Прокуроры направляли меры реагирования в адрес руководителей правоохранительных органов. Всего принято 111 мер прокурорского реагирования, по результатам рассмотрения которых наказаны 87 виновных должностных лиц, в том числе 23 руководителя. Как сообщают в прокуратуре, нарушения статистической дисциплины устранены.