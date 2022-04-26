Пекин, 26 апреля, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Китай намерен создать системы мониторинга и обороны, защищающие планету от опасностей, связанных с околоземными астероидами, сообщает 24 апреля агентство Синьхуа.

Астероид

Заместитель директора Национального космического управления Китая (CNSA) У Яньхуа недавно сообщил китайскому телеканалу CCTV News, что Китай начнет создавать наземную и космическую систему мониторинга и предупреждения об астероидах чтобы обеспечить безопасную, стабильную и упорядоченную работу космических аппаратов.

Китай классифицирует риски, связанные с астероидами, и изучит методы нейтрализации этих рисков, сказал У. Кроме того, Китай планирует создать систему защиты от астероидов, составить план защиты от астероидов и разработать виртуальное программное обеспечение для моделирования сценариев рисков, связанных с астероидами.

По словам У, страна надеется приблизиться к какому-нибудь астероиду, чтобы внимательно понаблюдать за ним, прежде чем воздействовать на него, чтобы изменить его орбиту уже в 2025 или 2026 году, что является репетицией для предотвращения угрозы нашей планете в будущем.