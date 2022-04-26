Хабаровск, 26 апреля, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Все основные векторы работы по Дальнему Востоку должны сохраниться, несмотря на сложную обстановку в мире. Об этом в ходе встречи с инвесторами в Хабаровске заявил заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Dfo.gov.ru Юрий Трутнев

«Обстановка в мире несколько осложнилась, тем не менее, все основные векторы нашей работы должны сохраняться, поэтому в соответствии с поручением президента РФ Владимира Владимировича Путина мы продолжаем осуществлять работу по развитию Дальнего Востока и по поддержке всех инвестиционных проектов», — сказал Трутнев.

По его словам, на сегодняшний день в регионе реализуется с господдержкой 2,6 тысячи инвестиционных проектов: «А если посчитать вместе с Арктической зоной, то более трех тысяч».