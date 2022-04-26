Севастополь, 26 апреля, 2022, 09:28 — ИА Регнум. В Севастополе ещё 22 человека попали в ковидные стационары, сообщили 26 апреля в департаменте здравоохранения города. Сутками ранее сообщалось о госпитализации 15 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Выписаны за сутки 25 пациентов, в больницах города остаются 186 пациентов, в ковид-стационарах свободно 69 коек.

За сутки в регионе подтверждено 26 новых случаев заражения коронавирусом, что на 17 случаев меньше, чем было выявлено накануне. Скончались два пациента с COVID-19.

С начала пандемии, по официальным данными Севастополе было подтверждено 83 304 случая заражения коронавирусом, выздоровели 80 566 человек, 2 323 скончались.