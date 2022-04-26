Москва, 26 апреля 2022, 09:27 — REGNUM Россия будет и далее разоблачать ложную информацию, количество которой множится после провокации киевского режима в Буче. Об этом 26 апреля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в программе «Большая игра» на «Первом канале».

Сергей Лавров
Сергей Лавров
Kremlin.ru

«Мы будем разоблачать те фейки, которые сейчас множатся вслед за Бучей. Пытаются еще представить ситуацию на «Азовстали», как созданную Россией, в которой Россия запрещает выходить гражданскому населению, врут налево и направо, в том числе в том, что мы «не открываем» гуманитарные коридоры, когда об этом громогласно объявляется ежедневно — автобусы подгоняются, машины «скорой помощи», — сказал он.

Также глава МИД РФ уточнил, что киевский режим занимается удерживанием гражданского населения в качестве «живого щита» не только в Мариуполе, но и в других частях Украины, в которых ведутся военные действия, либо не оповещая мирных жителей, либо запрещая им выходить из таких зон, удерживая их в них насильственным образом.

«И те, кому удается выбраться самостоятельно, они рассказывают, как обращаются с ними военнослужащие батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и прочих территориальных органов», — пояснил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Амурской области гуманитарный груз для жителей, эвакуированных из ЛНР и ДНР, собрали национальные сообщества из Благовещенска.