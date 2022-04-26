Москва, 26 апреля, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Россия будет и далее разоблачать ложную информацию, количество которой множится после провокации киевского режима в Буче. Об этом 26 апреля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в программе «Большая игра» на Первом канале.

Kremlin.ru Сергей Лавров

«Мы будем разоблачать те фейки, которые сейчас множатся вслед за Бучей. Пытаются еще представить ситуацию на «Азовстали» как созданную Россией, в которой Россия запрещает выходить гражданскому населению, врут налево и направо, в том числе в том, что мы «не открываем» гуманитарные коридоры, когда об этом громогласно объявляется ежедневно — автобусы подгоняются, машины скорой помощи», — сказал он.

Также глава МИД РФ уточнил, что киевский режим занимается удерживанием гражданского населения в качестве «живого щита» не только в Мариуполе, но и в других частях Украины, в которых ведутся военные действия, либо не оповещая мирных жителей, либо запрещая им выходить из таких зон, удерживая их в них насильственным образом.

«И те, кому удается выбраться самостоятельно, они рассказывают, как обращаются с ними военнослужащие батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и прочих территориальных органов», — пояснил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Амурской области гуманитарный груз для жителей, эвакуированных из ЛНР и ДНР, собрали национальные сообщества из Благовещенска.