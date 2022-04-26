Новочеркасск, Ростовская область, 26 апреля, 2022, 09:27 — ИА Регнум. В Ростовской области предъявлено обвинение сотруднику отдела экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального управления МВД России «Новочеркасское» в получении взятки. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР.

Kaluga.sledcom.ru Уголовное дело

Следователи полагают, что в 2021 году сотрудник полиции потребовал от руководителя компании, занимающейся благоустройством сквера в Октябрьском сельском районе, 30 тыс. рублей. В обмен на деньги борец с коррупцией пообещал не принимать никаких мер правового характера по результатам проверки исполнения муниципального контракта.

Полицейский в содеянном признался. На время следствия он помещён под домашний арест.

Расследование уголовного дела продолжается.