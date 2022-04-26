Томск, , 09:25 — REGNUM Томская область получит из федерального бюджета более 680 млн рублей на завершение реконструкции трассы Камаевка ‑ Асино ‑ Первомайское. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Ремонт дорог Администрация правительства Кемеровской области

Распоряжение о выделении средств в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Реконструкция трассы началась в 2020 году, а к настоящему времени готовность объекта достигла 70%. В 2020–2022 годах на эти цели регион получил более 2,3 млрд рублей.

«Реконструкция одной из главных региональных дорог будет полностью проведена за счет средств федерального бюджета. В соответствии с задачей, поставленной губернатором, мы завершим работу уже в этом году — на год раньше срока, предусмотренного в контракте», — отметил замгубернатора Игорь Шатурный.