Пекин, 26 апреля, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Китай начнет инженерную разработку четвертой фазы своей программы исследования Луны в этом году, сообщил высокопоставленный чиновник Китайского национального космического управления (CNSA), передает 24 апреля агентство Синьхуа.

Луна

Лунные зонды «Чанъэ-6», «Чанъэ-7» и «Чанъэ-8» будут запущены последовательно, и страна будет стремиться к прорывам в ключевых технологиях и строительству международной лунной исследовательской станции, сообщил заместитель директора CNSA У Яньхуа на онлайн-церемонии запуска ко Дню космонавтики 24 апреля.

Он сказал, что «Чанъэ-6» возьмет образцы с обратной стороны Луны. Администрация планирует создать спутниковую группировку вокруг Луны для предоставления услуг связи и навигации.

Основной целью четвертого этапа является проведение научных исследований на южном полюсе Луны и создание фундаментального типа лунной научно-исследовательской станции. Четвертый этап будет осуществляться в три этапа, при этом зонды «Чанъэ-6», «Чанъэ-7» и «Чанъэ-8» будут запущены до 2030 года.