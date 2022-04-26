Пермь, 26 апреля, 2022, 09:25 — ИА Регнум. В Перми местный житель в судебном порядке добивается изменения написания имени и фамилии в заграничном паспорте. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского райсуда города.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заграничный паспорт гражданина России

Изначально пермяк просил полицейских изменить написание фамилии латиницей. Однако получил отказ от сотрудников ведомства. Тогда горожанин обратился в суд и потребовал признать отказ незаконным.

Мужчина указала, что отказ в изменении написания фамилии в заграничном паспорте нарушает его право на имя. Между тем, судебная инстанция сделала вывод об отсутствии ограничения права заявителя на имя.

Решение суда в законную силу не вступило. Истец подал апелляционную жалобу.