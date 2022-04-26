Уфа, , 09:27 — REGNUM Инвестиционный проект по реконструкции железнодорожного вокзала Уфы включен в перечень приоритетных в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

На вокзале Дмитрий Луненко

Соответствующий приказ подписал первый заместитель премьер-министра региона – министр экономического развития и инвестиционной политики республики Рустам Муратов. Сообщается, что на реконструкцию этого объекта и его обустройство намерены направить около 3,9 млрд рублей.

«Очень важно, что проект будет способствовать комфортному и безопасному перемещению и пользованию вокзальным комплексом для жителей и гостей столицы Башкирии. Инвестор обещал эффективно организовать пассажиропоток и сделать удобный доступ для маломобильных граждан», — приводит пресс-служба слова Муратова.

Отмечается, что данный проект реализуют с 2010 по 2022 годы в два этапа. В рамках первого этапа были реконструированы наружные и внутренние сети, здание вокзала, платформы, возведено здание-вставка и распределительный зал между платформами и основными помещениями вокзала.

На втором этапе планируется удлинить пешеходный тоннель, реконструировать две платформы и провести благоустройство территории. Работы планируется закончить до конца декабря 2022 года.

«Результатом реализации проекта будет реконструкция здания вокзала, тоннеля с устройством вертикальных подъемников для МГН, платформ №1,2,3,4, а также проведение карстозащитных мероприятий», — сообщает пресс-служба.

Объём мер господдержки может составить свыше 180 млн рублей. Планируется создать 77 новых рабочих мест.