Хабаровск, , 09:32 — REGNUM Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев проводит 26 апреля в Хабаровске встречу с инвесторами, сообщил телеграм-канал полпредства.

Юрий Трутнев Dfo.gov.ru

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Трутнев акцентировал, что поддержка инвестпроектов остаётся в приоритете.

«Сегодня на Дальнем Востоке реализуется с государственной поддержкой 2,6 тыс. инвестиционных проектов. А если посчитать вместе с Арктической зоной, то их более трёх тысяч. Из них на территории Хабаровского края расположены 110. Не очень большое количество, но в том числе это такие крупные проекты, как строительство угольного терминала в Ванино, расширение производства Амурского гидрометаллургического комбината, строительство Малмыжского горно-обогатительного комбината. Фактически инвесторами в Хабаровский край вложено 244 млрд рублей, создано более 8 тысяч рабочих мест, 46 проектов уже запущено. На сегодняшнем совещании мы хотели бы обсудить с какими проблемами вы сталкиваетесь, в чём нужна поддержка. Такие встречи у нас достаточно регулярны», — сказал участникам совещания полпред президента.

Как сообщало ИА REGNUM, Юрий Трутнев однозначно высказался о предположениях журналистов, что из-за санкции придётся уменьшить работу по инвестпроектам.