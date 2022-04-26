Москва, , 09:21 — REGNUM Предприниматели в Москве могут получить все основные государственные услуги и сервисы. Самой популярной услугой на mos. ru стал сервис сверки финансово-лицевых счетов, сообщается на портале мэра столицы.

Госуслуги Minsvyaz.ru

Всего с начала 2022 года от бизнеса поступило свыше 343 тысяч обращений, 95% из них касались сервиса сверки финансово-лицевых счетов. С помощью данного сервиса предприниматели могут узнать ставку арендной платы, получить детализацию операций по счету, запросить акт сверки расчетов, оплатить счета напрямую через mos. ru.

Кроме наиболее востребованного сервиса сверки финансово-лицевых счетов, еще почти 2,7 тыс. обращений были за госуслугой «Присвоение, изменение или аннулирование адреса объекта адресации», более 1,1 тыс. — за предварительным согласованием предоставления земельного участка, более 1 тыс. — за госуслугой «Выдача копий правоустанавливающих документов».

Всего предпринимателям в Москве на портале mos. ru доступно более 40 электронных услуг, связанных с имущественно-земельными отношениями.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2021 года представители предпринимательского сообщества воспользовались онлайн-услугами и сервисами на столичном портале mos. ru свыше 2 млн раз.

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