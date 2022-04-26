Донецк, 26 апреля, 2022, 09:21 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике 474 человека эвакуировали за сутки из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района. Об этом 26 апреля сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

За последние сутки, с 08:00 25 апреля до 08:00 26 апреля, эвакуировано 474 человека, в том числе 69 детей. В Безыменном силами МЧС республики развёрнут пункт оказания помощи населению.

С 5 марта в ПОПН «Безыменное» эвакуирован 23 461 человек.