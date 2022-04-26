Чикаго, США, , 09:20 — REGNUM «Чикаго Блэкхоукс» одержал победу над «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

Чикаго Блэкхоукс (сс) Robert Trick Johnston

В составе «Чикаго» шайбы забросили защитник Эрик Густафссон и нападающие Джонатан Тэйвз и Алекс Дебринкэт. У «Филадельфии» точным броском отметился форвард Кевин Хейз.

На сегодняшний день «Чикаго» занимает 14-е место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 65 очков. «Филадельфия» идёт на 15-м месте в Восточной конференции с 61 очком.

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