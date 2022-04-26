Кызыл, , 09:19 — REGNUM В столице Тувы Кызыле женщина и двое её детей отравились угарным газом. Инцидент произошёл 25 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС.

Дым Jan-Peter Palmunen

Информация поступила от дежурного скорой медицинской помощи. Как отмечается, причиной отравление стало нарушение правил эксплуатации печного оборудования.

«Среди отравившихся – женщина и двое ее детей. Все они попали в больницу. Состояние удовлетворительное», — уточнили в ведомстве.