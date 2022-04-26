Ростов-на-Дону, 26 апреля, 2022, 09:19 — ИА Регнум. В Россию эвакуировали ещё более 11 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины. Об этом 26 апреля информирует пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 11 тысяч граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что с начала специальной военной операции на Украине на территорию России через пункты пропуска, расположенные в Ростовской, Белгородской, Брянской областях и Крыму прибыли порядка 900 тыс. человек. В пунктах временного размещения для жителей Донбасса и Украины, развёрнутых в Ростовской области, за 1,5 месяца на свет появились 23 ребёнка.