Париж, , 09:19 — REGNUM Потерпев поражение во втором туре президентских выборов во Франции, Марин Ле Пен объявила о своем намерении баллотироваться на выборах в законодательные органы, передает BFM TV.

Марин Ле Пен Marine_le_pen

Марин Ле Пен подтвердила, что будет баллотироваться в округе Па-де-Кале.

Бывший лидер партии «Национальное объединение» является депутатом в 11-м избирательном округе Па-де-Кале. Марин Ле Пен хочет переизбрания. Она также сообщила своим командам, что не хочет на данный момент занимать пост главы партии.

Марин Ле Пен набрала 41,46% голосов во втором туре президентских выборов во Франции, которые состоялись 24 апреля 2022 года.