Сеул, 26 апреля, 2022, 09:19 — ИА Регнум. В первом квартале 2022 года среднесуточный объём валютных операций в Южной Корее составил $65,55 млрд, что на 14,9% больше по сравнению с четвертым кварталом 2021 года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Academic.ru Доллары

По их словам, темпы роста показателя стали самыми высокими с 2008 года.

Объём валютных спот-операций вырос на 17,7%, до $24,96 млрд, прочих операций, напротив, сократился на 13,3%, до $40,5 млрд.

Известно, что объём валютных операций в отечественных банках вырос на 6,5%, в иностранных банках — на 21,9%.

В Банке Кореи отметили, что рост объёмов операций связан с повышением процентной ставки ФРС США, украинским кризисом, а также ростом экспорта и импорта.