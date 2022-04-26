Москва, , 09:17 — REGNUM На переговорах Москвы и Киева обсуждается именно внеблоковый статус Украины. Об этом в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя заявления спикера Верховной рады Украины Руслана Стефанчука об отсутствии намерения у Киева убирать из конституции страны положения о желании вступить в НАТО.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это как? На всех переговорах обсуждается нейтральный, внеблоковый статус Украины в купе с гарантиями безопасности, которые будут распространяться на определенную территорию», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров добавил, что президент Украины Владимир Зеленский публично говорит, что они готовы к внеблоковому и безъядерному статусу, а спикер Верховной рады заявляет, что ничего не будут убирать из конституции: как шли в НАТО, так и продолжат.

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Как сообщало ИА REGNUM, объявление внеблокового статуса Украины является одним из условий российской стороны на переговорах с Киевом. Это решение предполагает отказ страны от возможности вступления в НАТО.

При этом 25 апреля спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что Киев не станет изменять существующие пункты в украинской конституции о желании этой страны вступить в Североатлантический альянс. Однако в марте Стефанчук заявлял, что он не исключает внесения подобных изменений в Основной закон Украины.

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