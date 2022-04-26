Абакан, , 09:17 — REGNUM Ещё один пациент с коронавирусом скончался в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 26 апреля в республиканском правительстве.

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По данным регионального оперативного штаба, новой жертвой COVID-19 стала 91-летняя женщина. С начала 2022 года в Хакасии умерли 407 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 15 носителей коронавируса, выздоровели 45 человек.

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