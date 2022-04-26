Ульяновск, , 09:15 — REGNUM В Ульяновске в 2022 году значительно нарастят количество мероприятий в рамках работы по патриотическому воспитанию. В этом году планируется провести 600 таких мероприятий, сообщается на сайте городской думы.

Из слайдов о патриотическом воспитании в Ульяновске http://ugd.ru/

В Ульяновске утвердили план основных мероприятий на 2022 год, посвящённых Дня воинской славы в честь Великой Победы. Отмечается, что в 2021 году в Ульяновске провели более 500 тематических мероприятий с участием свыше 200 тыс. горожан. В в 2022 году планируется организовать 600 мероприятий патриотической направленности.

Глава профильного комитета гордумы Николай Лазарев рекомендовал мэрии проанализировать лучшие практики других муниципалитетов в части патриотического воспитания, увеличить количество подобных мероприятий и рассмотреть возможность участия образовательных учреждений в грантовых конкурсах.

По данным депутатов, в Ульяновске центрами патриотического воспитания считаются десять образовательных учреждений, работают школьные музеи, посвящённые блокаде Ленинграда, Сталинградской битве, событиям Афганской войны и подвигам российских военных в Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских в противовес информационной войны, которая развернулась против России, предложили провести месячник героев и патриотической работы.

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