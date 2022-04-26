Благовещенск, , 09:21 — REGNUM В Амурской области гуманитарный груз для жителей, эвакуированных из ЛНР и ДНР, собрали национальные сообщества из Благовещенска. Для беженцев они передали более 2 тыс. тонн необходимых вещей, написал 26 апреля в своём телеграм-канале мэр города Олег Имамеев. Этот поступок он назвал искренним и благородным проявлением дружбы между народами.

Гуманитарная помощь Пресс-служба правительства Хабаровского края

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«Хочу выразить большую благодарность представителям армянского, азербайджанского, таджикского национальных сообществ Благовещенска, которые уже оказали организованную помощь товарами народного потребления беженцам ДНР и ЛНР. Вчера к ним присоединились китайские предприниматели, работающие в Благовещенске. Слышал, что сначала они даже не знали к кому обратиться. Было только огромное желание», — рассказал мэр столицы Приамурья.

Для жителей республик Донбасса передано более двух тонн пледов и одеял, полотенец, посуды, детских игрушек и гигиенических средств.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля союз женщин России подготовил к отправке 30 коробок для военных, которые проводят специальную операцию в поддержку Донбасса. Солдатам передадут продукты, сладости, предметы личной гигиены и бельё.