Белгородский район, Белгородская область, 26 апреля, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Возбудить уголовное дело по факту обстрела Нехотеевки в Белгородской области поручил председатель СК России Александр Бастрыкин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Sledcom.ru Следственный комитет

Расследование будет вестись по факту нового обстрела Нехотеевки со стороны Украины вечером 25 апреля. Глава СКР поручил подчинённым установить и привлечь к уголовной ответственности всех лиц, причастных к совершению преступления.

Нехотеевка уже подвергалась обстрелу со стороны Украины. По данным фактам Следственный комитет России расследует уголовные дела.