American Thinker: США стали украинским банком
Вашингтон, 24 декабря, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Соединенные Штаты превратились в украинский банк, постоянно выдавая Киеву миллиарды долларов, что вызывает проблемы в самих США, пишет обозреватель Энтони Гонсалес в статье для American Thinker.
Таким образом обозреватель отреагировал на предложение выделить Киеву $45 млрд. Гонсалес посетовал на то, что политики США не заботятся о своих гражданах, несмотря на инфляцию, рекордные показатели нелегальной иммиграции, эпидемию наркотиков и уровень безработицы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сенат Конгресса США одобрил 22 декабря проект бюджета страны на 2023 год в $1,7 трлн, в котором почти $45 млрд выделят на помощь киевскому режиму и союзным странам.
Более 300 млн долларов выделяется на «противодействие влиянию России», в том числе на поддержку «энергетической независимости и экономической стабильности стран, находящихся под давлением России».
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