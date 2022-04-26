Черкесск, , 09:12 — REGNUM В Карачаево-Черкесии на одной из улиц республиканского центра обнаружен мужчина с ранениями ног. При доставлении его в больницу он скончался. По подозрению в совершении убийства разыскиваются двое — житель республики и житель Ставрополя, сообщили 25 апреля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Убийство

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Из подробностей его расследования известно, что вечером 20 апреля 2022 года на улице Доватора был обнаружен пострадавший с огнестрельными ранениями в область обеих ног. Его доставили в больницу, но спасти раненого не удалось, он скончался на следующий день.

«Следствием установлен мужчина, подозреваемый в совершении указанного преступления, им оказался Эдиев Юрий (45-летний житель Черкесска), который после выстрелов в потерпевшего вместе с Пшиазовым Олегом (56-летний житель Ставрополя) скрылся с места происшествия, и по настоящее время их местонахождение не установлено», — говорится в сообщении СК по региону.

Следователи обратились за помощью к гражданам, которые что-либо могут сообщить о месте нахождения подозреваемых, позвонить по телефонам в СУ СКР или в полицию.