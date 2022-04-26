Тула, 26 апреля, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Тульская область принимает участие в международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия», которая 25 апреля открылась в Ташкенте, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Тульская область участвует в выставке «Иннопром» в Ташкенте

«Благодаря поддержке Минпромторга России сегодня мы презентуем экспортный и инвестиционный потенциал почти 500 тульских компаний, заинтересованных в поставках за рубеж: от пищевой промышленности, машиностроения до программных средств и различного рода оборудования. Уверен, что продукция тульских предприятий будет высоко оценена зарубежными партнерами», — прокомментировал участие региона в выставке губернатор Алексей Дюмин.

Выставка является ведущей индустриальной, торговой и экспортной площадкой Центральной Азии. Делегацию Тульской области по поручению губернатора Алексея Дюмина возглавил его первый заместитель Вячеслав Федорищев.

Тульская область представила на экспозиции собственный стенд, посвящённый промышленному и экспортному потенциалу. Его посетили министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и заместитель премьер-министра Республики Узбекистан по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей – министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардор Умурзаков.

Вячеслав Федорищев и министр промышленности и торговли Тульской области Вячеслав Романов приняли участие в пленарной сессии выставки «Центральная Азия: пространство технологического прорыва». Они представили стратегии и успешные примеры работы компаний Тульской области на региональных рынках.

Также Вячеслав Федорищев выступил с докладом на сессии «Региональная кооперация: промышленный диалог». Он, в частности, отметил значительный рост торгового оборота между Узбекистаном и Тульской областью — за 2021 года он составил почти 50 млн долларов США, показав рост более чем на 40%.

В ходе форума планируется обсудить возможности замещения продукции, ранее поставляемой из недружественных стран, в том числе — вопросы возможной локализации производств в Тульской области.