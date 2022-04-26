Москва, , 09:11 — REGNUM Военные Вооруженных сил (ВС) РФ доставили в Луганскую Народную Республику (ЛНР) партию гуманитарной помощи. Об этом 26 апреля сообщили журналистам в Минобороны России.

Гуманитарная помощь Nv86.ru

«Российские военнослужащие в ходе проведения специальной военной операции доставили гуманитарную помощь в ЛНР… В сопровождении военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации данная гуманитарная помощь на грузовых автомобилях была доставлена наиболее нуждающихся жителям», — рассказали в российском оборонном ведомстве.

Также там отметили, что в состав гуманитарной помощи вошли масло, крупы, мука, тушенка, сахар, лук, сладости и питьевая вода, а также предметы первой необходимости.

Кроме того, в Минобороны уточнили, что в это районе осуществляются работы по приведению в порядок жизненно важных объектов инфраструктуры, в ходе которых специалистами восстанавливается энергоснабжение, а вода жителям подвозится в цистернах.

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