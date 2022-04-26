Екатеринбург, , 09:14 — REGNUM В Екатеринбурге ребёнку-инвалиду предоставили датчики для измерения уровня глюкозы в крови только после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе облпрокуратуры.

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В ходе надзорных мероприятий установлено, что ребенку инвалиду отказали в предоставлении датчиков для мониторинга уровня глюкозы в крови. Необходимое оборудование должна была передать «Областная детская клиническая больница».

Прокуратура внесла представление главному врачу медицинского учреждения. Ребёнок получил датчики системы мониторинга глюкозы.