Уфа, , 09:22 — REGNUM Запрет на любительское рыболовство введено в Башкирии с 25 апреля по 5 июня 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства природопользования и экологии региона.

Рыба идёт на нерест Витольд Муратов

Сообщается, что исключение составляет любительское рыболовство одной поплавочной или донной удочкой с берега с общим количеством крючков не более двух штук на орудиях выловов у одного гражданина вне мест нереста.

Отмечается, что перечень нерестовых участков определен правилами рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна.

Для промышленного рыболовства запретные сроки вылова всех водных биоресурсов действуют с 15 апреля и продлятся до 15 июня. А на Нижнекамском водохранилище с впадающими в него реками запрет на осуществление промышленного рыболовства действует с 25 апреля по 5 июня.

Сообщается, что при этом необходимо отпускать свежевыловленных судака, жереха, сазана размером менее 40 сантиметров, леща размером менее 28 см, сома – менее 90 см, рака – менее 10 сантиметров. Также необходимо соблюдать суточную норму вылова водных биоресурсов на одного рыбака-любителя – не более пяти кг.