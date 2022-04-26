Пермь, 26 апреля, 2022, 09:10 — ИА Регнум. В Пермском крае среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за февраль 2022 года сложилась в размере 44 301,7 рубля. Рост к февралю 2021 года составил 7,6%. Реальная зарплата в феврале 2022 года по сравнению с февралем прошлого года уменьшилась на 1,7%. Об том сообщает Пермьстат.

Mezenmir Деньги

За январь–февраль 2022 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата сложилась в размере 45 436,9 рубля, увеличившись за год на 10,9%. Реальная зарплата выросла на 1,4%.

Самый большой заработок отмечен у тех, кто трудится в сфере информации связи — 71,3 тыс. рублей. Меньше всего получают работники сельского, лесного хозяйства, а трудящиеся в сфере рыбоводства и рыболовства – 27,6 тыс. рублей.