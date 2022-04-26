Барнаул, 26 апреля, 2022, 09:09 — ИА Регнум. В Алтайском крае за 2021 год вскрыты 3 662 нарушения в сфере экологии, в целях их устранения внесено 1049 представлений, по результатам рассмотрения которых 465 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, объявлено 141 предостережение. Об этом сообщает прокуратура региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

Отмечается также, что правоохранительными органами края в 2021 году расследовано 331 уголовное дело в сфере экологии.

Всего по выявленным прокурорами нарушениям при расследовании уголовных дел в сфере экологии внесено 63 акта прокурорского реагирования. В результате деятельности правоохранительных органов возмещен ущерб на сумму 20 835 тыс. руб. Прокурорами и уполномоченными органами предъявлены исковые требования на сумму 30 785 тыс. руб.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 год общественникам, представляющим Общероссийский народный фронт (ОНФ), удалось остановить незаконную добычу золота на реке Ануй.

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