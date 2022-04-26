Екатеринбург, 26 апреля, 2022, 09:11 — ИА Регнум. В Свердловской области стартовал прием заявок на получение губернаторской премии в сфере информационных технологий. Разработчики наиболее успешных проектов получат по 300 тысяч рублей. Об этом сообщает департамент информполитики по региону.

Иван Шилов, ИА REGNUM Информационные технологии

Победители будут определены в трех номинациях: «За вклад в развитие научных исследований в сфере информационных технологий», «За разработку лучшего инновационного продукта или услуги в сфере информационных технологий», «За лучший проект в сфере информационных технологий. Общий призовой фонд премии составит почти 1 млн рублей. Работы для участия в конкурсе будут принимать до 1 сентября 2022 года.

Конкурс направлен на выявление талантливых ученых и специалистов, которые благодаря инновационным идеям могут ускорить развитие отрасли. Отметим, премию в регионе учредили в 2009 году. Ее вручали уже 12 раз. Лауреатами стали 33 проекта. Общая сумма выплат губернаторской премии – почти 10 млн рублей.